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26.12.2020  15:23   

ВИДЕО: Грузовик переехал мужчину на переходе. Появилось жуткие кадры ДТП в Харькове - Очевидцы

Инцидент произошел напротив Дворца культуры Железнодорожников утром 26 декабря.


Кадр из видео

Очевидцы сообщают, что грузовик, поворачивая с улицы Большая Панасовская на Новоивановский мост, пропуская пешеходов, не заметил мужчину, который зашел в "слепую зону" и совершил на него наезд.

Когда водитель грузовика почувствовал, что переехал человека, он резко затормозил, но задним мостом автомобиля остановился прямо на потерпевшем.

О состоянии потерпевшего очевидцы не сообщают, но, судя по всему, шансов выжить в такой ситуации у него не было.

 

Тэги:  дтп, грузовик, переехал человека, харьков
 
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