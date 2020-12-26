ВИДЕО: Грузовик переехал мужчину на переходе. Появилось жуткие кадры ДТП в Харькове - Очевидцы

Инцидент произошел напротив Дворца культуры Железнодорожников утром 26 декабря.
Очевидцы сообщают, что грузовик, поворачивая с улицы Большая Панасовская на Новоивановский мост, пропуская пешеходов, не заметил мужчину, который зашел в "слепую зону" и совершил на него наезд.
Когда водитель грузовика почувствовал, что переехал человека, он резко затормозил, но задним мостом автомобиля остановился прямо на потерпевшем.
О состоянии потерпевшего очевидцы не сообщают, но, судя по всему, шансов выжить в такой ситуации у него не было.
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