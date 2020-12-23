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23.12.2020  18:49   

Смерть на обочине: пойман водила, по пьяни погубивший пешехода - Нацполиция

Под Харьковом полицейские и общественность оперативно нашли водителя, насмерть сбившего мужчину и покинувшего место ДТП.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 декабря 2020 года около 7:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Песчанка Красноградского района на обочине дороги обнаружено тело мужчины. 
 
Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего.
 
Полицейские установили, что машина сбила 69-летнего мужчину, двигавшегося по обочине в попутном направлении по ходу движения автомобиля. 
 
Водитель транспортного средства сбежал с места аварии, не оказав пострадавшему помощь.
 
На месте происшествия полицейские обнаружили детали автомобиля.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, благодаря предоставленно свидетельству местных жителей, сотрудники полиции в течение часа установили марку автомобиля и его водителя. 
 
26-летний житель города Краснограда, согласно заключению экспертизы, на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины. 
 
Мужчине грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения, с лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. 
 
Решается вопрос о объявлении ему в подозрение и избрании меры пресечения.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, пойман водила
 
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