22.12.2020 15:11

Напился, угнал машину и вылетел с дороги: воришка с СТО пойман - Нацполиция

Полицейские Харьковщины разоблачили сотрудника автосервиса в завладению автомобилем клиентки.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, инофрмация о незаконном завладении автомобилем Lexus RX 300 поступила в Липецкое отделение полиции 21 декабря 2020 года.

Полицейские выяснили, что 21-летняя девушка оставила свой автомобиль Lexus RX 300 на станции техобслуживания в селе Циркуны для проведения ремонтных работ.

37-летний сотрудник автосервиса, находясь навеселе, решил завладеть транспортным средством.

Во время движения по окружной дороге мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу.

Правонарушитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу в Харькове.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладению транспортным средством) уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит до 5 лет лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается.