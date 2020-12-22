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22.12.2020  15:11   

Напился, угнал машину и вылетел с дороги: воришка с СТО пойман - Нацполиция

Полицейские Харьковщины разоблачили сотрудника автосервиса в завладению автомобилем клиентки.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, инофрмация о незаконном завладении автомобилем Lexus RX 300 поступила в Липецкое отделение полиции 21 декабря 2020 года.
 
Полицейские выяснили, что 21-летняя девушка оставила свой автомобиль Lexus RX 300 на станции техобслуживания в селе Циркуны для проведения ремонтных работ. 
 
37-летний сотрудник автосервиса, находясь навеселе, решил завладеть транспортным средством. 
 
Во время движения по окружной дороге  мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу.
 
Правонарушитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу в Харькове.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.  289 (незаконное завладению транспортным средством) уголовного кодекса Украины. 
 
Правонарушителю грозит до 5 лет лишение свободы.
 
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угонщик, сто, харьков
 
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