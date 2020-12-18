18.12.2020 11:20

ФОТО: Угорел в зимней палатке. На Печенежском водохранилище погиб рыбак - ГСЧС

Как сообщили в ГСЧС, трагедия произошла в с. Рубежное Печенежского района.



ГСЧС

16 декабря в 14:28 спасателям поступило сообщение от правоохранителей с просьбой о помощи.

На Печенежском водохранилище недалеко от берега в палатке было обнаружено тело рыбака без признаков жизни.

По предварительной информации, мужчина погиб от отравления угарным газом. Рыбак использовал газовую горелку в палатке для обогрева.