ФОТО: Угорел в зимней палатке. На Печенежском водохранилище погиб рыбак - ГСЧС

Как сообщили в ГСЧС, трагедия произошла в с. Рубежное Печенежского района.
16 декабря в 14:28 спасателям поступило сообщение от правоохранителей с просьбой о помощи.
На Печенежском водохранилище недалеко от берега в палатке было обнаружено тело рыбака без признаков жизни.
По предварительной информации, мужчина погиб от отравления угарным газом. Рыбак использовал газовую горелку в палатке для обогрева.
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Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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