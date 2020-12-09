09.12.2020 16:50

Больные и голодные малыши: мать уличена в невыполнении своих обязанностей - ГУНП

Под Харьковом обнаружена неблагополучная семья с пьющей матерью и тремя маленькими детьми.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в одном из общежитий города Первомайский сотрудники ювенальной превенции совместно с Первомайским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи выявили трех малолетних детей 4, 6 и 7 лет, которые находились в антисанитарных условиях.

За детьми никто не присматривал, они были больные и голодные.

Как выяснилось, мать на момент проверки находилась у соседей по общежитию в состоянии алкогольного опьянения.

Во время разговора женщина рассказала, что у нее пятеро детей, двоих из которых - 13 и 17 лет - воспитывают бабушки.

Дети в настоящее время не посещают детский сад по причине болезни, но за медицинской помощью женщина не обращалась.

Инспектор ювенальной превенции направила детей вк Первомайскую районную больницу.

В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решением службы по делам детей Первомайского городского совета детей передадут в патронатную семью на три месяца, что даст матери возможность наладить свои бытовые условия и вернуть детей домой.