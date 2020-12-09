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09.12.2020  16:50   

Больные и голодные малыши: мать уличена в невыполнении своих обязанностей - ГУНП

Под Харьковом обнаружена неблагополучная семья с пьющей матерью и тремя маленькими детьми.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в одном из общежитий города Первомайский сотрудники ювенальной превенции совместно с Первомайским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи выявили трех малолетних детей 4, 6 и 7 лет, которые находились в антисанитарных условиях.
 
За детьми никто не присматривал, они были больные и голодные.
 
Как выяснилось, мать на момент проверки находилась у соседей по общежитию в состоянии алкогольного опьянения.
 
Во время разговора женщина рассказала, что у нее пятеро детей, двоих из которых - 13 и 17 лет - воспитывают бабушки.
 
Дети в настоящее время не посещают детский сад по причине болезни, но за медицинской помощью женщина не обращалась.
 
Инспектор ювенальной превенции направила детей вк Первомайскую районную больницу.
 
В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Решением службы по делам детей Первомайского городского совета детей передадут в патронатную семью на три месяца, что даст матери возможность наладить свои бытовые условия и вернуть детей домой.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  голодные дети, мать-пьяница, харьков, больные малыши
 
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