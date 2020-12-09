Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: Сильный пожар в Харькове: столб огня и дыма над городом - Обновлено, Telegram
09.12.2020  00:26   

ВИДЕО, ФОТО: Сильный пожар в Харькове: столб огня и дыма над городом - Обновлено, Telegram

О взрывах и мощном пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи Телеграмм-каналов ХС, Труха и ХХ, на Шиловском переулке,11 - сильный пожар.

Горит несанкционированная свалка мусора.
 
Площадь пожара 600 квадратных метров.
 
На месте работает 4 отделения пожарных.
 
Загорелись старые шины и прочий мусор. 
 
Очевидцы сообщают также о взрывах.
 
Пробраться к очагу возгорания пожарным сложно из-за деревьев.
 
 

 
 
 
 
Тэги:  сильный пожар, взрывы, харьков
 
Версия для печати
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 