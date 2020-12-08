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08.12.2020  12:12   

Полиция ищет тех, кто облил краской офис политической партии – ГУНП

8 декабря на улице Полтавский шлях в Холодногорском районе неизвестные облили краской фасад здания и входные лестницы офиса политической партии.


// hk.npu.gov.ua

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

На месте происшествия полицейские обнаружили, что адресные таблички на фасаде дома, а также лестницы здания облитые красной краской.

Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции.

Проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  облил краской, полиция, харьков
 
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