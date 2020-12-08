Полиция ищет тех, кто облил краской офис политической партии – ГУНП

8 декабря на улице Полтавский шлях в Холодногорском районе неизвестные облили краской фасад здания и входные лестницы офиса политической партии.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.
На месте происшествия полицейские обнаружили, что адресные таблички на фасаде дома, а также лестницы здания облитые красной краской.
Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции.
Проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения.
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