08.12.2020 12:12

Полиция ищет тех, кто облил краской офис политической партии – ГУНП

8 декабря на улице Полтавский шлях в Холодногорском районе неизвестные облили краской фасад здания и входные лестницы офиса политической партии.



// hk.npu.gov.ua

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

На месте происшествия полицейские обнаружили, что адресные таблички на фасаде дома, а также лестницы здания облитые красной краской.



Информация внесена в Единый учет Холодногорского отдела полиции.

Проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения.



