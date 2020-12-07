Под Харьковом – смертельное ДТП с переворотом

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 7 декабря Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 8 декабря (РЕДПОСТ) Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.