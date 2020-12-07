Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом – смертельное ДТП с переворотом
07.12.2020  11:39   

Под Харьковом – смертельное ДТП с переворотом

Водитель погиб на месте.


//Facebook

Авария произошла сразу после полуночи 7 декабря в Лозовском районе, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Возле села Домах водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением и перевернулся.

В результате происшествия 26-летний мужчина погиб на месте ДТП.

Тэги:  дтп, переворот, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.12 Криминал и происшествия ДТП: авария легковушек перекрыла движение (Telegram) 06.12 Криминал и происшествия ФОТО: Выехал из Изюма в Харьков – и сбил пешехода (ГУ НП) 05.12 Криминал и происшествия Легковушки врезались в перевернувшуюся фуру с семечками: подробности ДТП под Харьковом (ГУНП)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 