Под Харьковом – смертельное ДТП с переворотом

Водитель погиб на месте.
Авария произошла сразу после полуночи 7 декабря в Лозовском районе, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Возле села Домах водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением и перевернулся.
В результате происшествия 26-летний мужчина погиб на месте ДТП.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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