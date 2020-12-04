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04.12.2020  14:53   

Бил и унижал за то, что не давала денег на сигареты и кофе. Суд вынес приговор домашнему тирану - Прокуратура

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным мужчину в совершении домашнего насилия (ст. 126-1 УК Украины) и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы.


Фото из открытых источников
Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, становлено, что в период июня 2019-го по июль 2020 года 45-летний житель Дергачей неоднократно привлекался к административной ответственности за систематические избиения и издевательства в отношении своей гражданской жены, с которой имеет общего ребенка.
 
С июня 2019 указанный человек состоял на учете Дергачевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области как лицо, совершающее домашнее насилие. Однако должных выводов он так не сделал. Неоднократно находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершал психологическое насилие в отношении гражданской дружбы и бил ее.
 
Такое поведение нигде не работающий мужчина объяснял отказом жены давать ему деньги на кофе и сигареты.
 
Во время судебного следствия подсудимый полностью признал свою вину. 
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек время на его апелляционное обжалование.
 
 
Тэги:  прокуратура, суд, домашнее начилие
 
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