04.12.2020 14:53

Бил и унижал за то, что не давала денег на сигареты и кофе. Суд вынес приговор домашнему тирану - Прокуратура

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным мужчину в совершении домашнего насилия (ст. 126-1 УК Украины) и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы.



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Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, становлено, что в период июня 2019-го по июль 2020 года 45-летний житель Дергачей неоднократно привлекался к административной ответственности за систематические избиения и издевательства в отношении своей гражданской жены, с которой имеет общего ребенка.

С июня 2019 указанный человек состоял на учете Дергачевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области как лицо, совершающее домашнее насилие. Однако должных выводов он так не сделал. Неоднократно находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершал психологическое насилие в отношении гражданской дружбы и бил ее.

Такое поведение нигде не работающий мужчина объяснял отказом жены давать ему деньги на кофе и сигареты.

Во время судебного следствия подсудимый полностью признал свою вину.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек время на его апелляционное обжалование.