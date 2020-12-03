На ХТЗ сбили пешехода, по словам очевидцев мужчине оторвало ногу (Соцсети)

О происшествии сообщили очевидцы.
ДТП произошло около семи часов утра 3 декабря на перекрестке Московского проспекта и улицы 12 Апреля.
По свидетельствам очевидцев, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
«Сбили человека, явно переходил не в положенном месте. Улица 12 апреля. Ему оторвало ногу», – написал телеграм-канал ХХ.
«Пешеход(мужчина) которого снесли на Московском около 7 утра, жив и уехал на скорой», – сообщил телеграм-канал Типичное ХТЗ.
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед. Слабая метель. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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