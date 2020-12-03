Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ сбили пешехода, по словам очевидцев мужчине оторвало ногу (Соцсети)
03.12.2020  10:05   

На ХТЗ сбили пешехода, по словам очевидцев мужчине оторвало ногу (Соцсети)

О происшествии сообщили очевидцы.


// Telegram

ДТП произошло около семи часов утра 3 декабря на перекрестке Московского проспекта и улицы 12 Апреля.

По свидетельствам очевидцев, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

«Сбили человека, явно переходил не в положенном месте. Улица 12 апреля. Ему оторвало ногу», – написал телеграм-канал ХХ.

«Пешеход(мужчина) которого снесли на Московском около 7 утра, жив и уехал на скорой», – сообщил телеграм-канал Типичное ХТЗ.

Тэги:  дтп, харьков
 
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