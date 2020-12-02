ВИДЕО: Смертельный перекресток и снова "евробляха". ДТП на Гольдберговской (Telegram)

Видео ДТП опубликовали в одном из Телеграм-каналов.
"Перекрёсток на Гольдберговской, где неделю назад погибла женщина, опять евробляха. Опять пострадавшие. Большая пробка." - пишут в сообщении.
Известно, что в ДТП столкнулись автомобиль AUDI на иностранной регистрации и ВАЗ-2101. На место прибыла бригада скорой помощи. О том, кто пострадал в происшествии - неизвестно.
Подробности выясняются.
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