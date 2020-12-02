02.12.2020 13:06

ВИДЕО: Смертельный перекресток и снова "евробляха". ДТП на Гольдберговской (Telegram)

Видео ДТП опубликовали в одном из Телеграм-каналов.



Telegram

"Перекрёсток на Гольдберговской, где неделю назад погибла женщина, опять евробляха. Опять пострадавшие. Большая пробка." - пишут в сообщении.

Известно, что в ДТП столкнулись автомобиль AUDI на иностранной регистрации и ВАЗ-2101. На место прибыла бригада скорой помощи. О том, кто пострадал в происшествии - неизвестно.

Подробности выясняются.