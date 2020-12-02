Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Смертельный перекресток и снова "евробляха". ДТП на Гольдберговской (Telegram)
02.12.2020  13:06   

ВИДЕО: Смертельный перекресток и снова "евробляха". ДТП на Гольдберговской (Telegram)

Видео ДТП опубликовали в одном из Телеграм-каналов.


Telegram

"Перекрёсток на Гольдберговской, где неделю назад погибла женщина, опять евробляха. Опять пострадавшие. Большая пробка." - пишут в сообщении.

Известно, что в ДТП столкнулись автомобиль AUDI на иностранной регистрации и ВАЗ-2101. На место прибыла бригада скорой помощи. О том, кто пострадал в происшествии - неизвестно.

Подробности выясняются.

 

Тэги:  дтп, гольдберговская, евробляха, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.12 Криминал и происшествия ДТП: крепкий автопоцелуй на Москалевке (Патрульная полиция) 02.12 Криминал и происшествия ФОТО: В Харькове столкнулись Chevrole и ВАЗ (ГУ НП) 01.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: Столкнулись маршрутка и легковушка - момент ДТП (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 