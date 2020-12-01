Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На Героев Труда мужчину придавило холодильником (Telegram)
01.12.2020  13:28   

ФОТО: На Героев Труда мужчину придавило холодильником (Telegram)

Сообщение о трупе появилось в соцсетях утром 1 декабря.


// Telegram

В районе радиорынка на улице Героев Труда утром обнаружили труп мужчины, сообщили очевицы в местных пабликах.

Суд по фото, мужчину придавило холодильником.

Официальная информация уточнется.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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