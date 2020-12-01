ВИДЕО, ФОТО: На Окружной возле Покотиловки – месиво из машин (Telegram)

Авария произошла около восьми часов утра.
Утром первого декабря на Мерефянской трассе в районе Покотиловки произошло ДТП с участием четырех легковушек.
О произошедшем сообщили очевидцы.
По словам свидетелей ДТП, виновником аварии стал автомобиль Volkswagen, водитель которого шел на обгон по встречке.
«Не поделили дорогу, Таврия, Опель, Фольцваген и Мицубиси. От удара у Фольцвагена вырвало мотор и он лежит среди дороги», – пишет телеграм-канал Типичное ХТЗ.
«Все участники ДТП выжили благодаря ремням безопасности», – сообщил телеграм-канал Харьков 1654.
Официальная информация уточняется.
То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, сосредоточтечь на решении одной, зато самой важной задачи.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
влажность:
давление:
ветер: