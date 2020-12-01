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01.12.2020  09:27   

ВИДЕО, ФОТО: На Окружной возле Покотиловки – месиво из машин (Telegram)

Авария произошла около восьми часов утра.


// Telegram

Утром первого декабря на Мерефянской трассе в районе Покотиловки произошло ДТП с участием четырех легковушек.

О произошедшем сообщили очевидцы.

По словам свидетелей ДТП, виновником аварии стал автомобиль Volkswagen, водитель которого шел на обгон по встречке.

«Не поделили дорогу, Таврия, Опель, Фольцваген и Мицубиси. От удара у Фольцвагена вырвало мотор и он лежит среди дороги», – пишет телеграм-канал Типичное ХТЗ.

«Все участники ДТП выжили благодаря ремням безопасности», – сообщил телеграм-канал Харьков 1654.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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