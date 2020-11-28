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28.11.2020  17:03   

Смертельная авария на Московском проспекте: информация полиции

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на крупной городской магистрали Харькова.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции,ДТП произошло 28 ноября 2020 года около 01:40 Московском проспекте.
 
Предварительно установлено, что 22-летняя водитель автомобиля "Audi" двигался со стороны улицы Морозова в направлении улицы Академика Павлова. Во время движения она не справилась с управлением и врезалась с островком безопасности.
 
В результате ДТП пассажирка 25 лет, которая находилась на переднем сидении автомобиля, от полученных травм погибла на месте. 
 
Еще одна пассажирка - 20-летняя курсантка ХНУВД, которая находилась на заднем сиденье, и водитель с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.  Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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