Смертельная авария на Московском проспекте: информация полиции

28.11.2020 17:03

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на крупной городской магистрали Харькова.

Как сообщает ГУ Нацполиции,ДТП произошло 28 ноября 2020 года около 01:40 Московском проспекте.

Предварительно установлено, что 22-летняя водитель автомобиля "Audi" двигался со стороны улицы Морозова в направлении улицы Академика Павлова. Во время движения она не справилась с управлением и врезалась с островком безопасности.

В результате ДТП пассажирка 25 лет, которая находилась на переднем сидении автомобиля, от полученных травм погибла на месте.

Еще одна пассажирка - 20-летняя курсантка ХНУВД, которая находилась на заднем сиденье, и водитель с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.