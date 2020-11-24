ФОТО: На Гольдберговской – ДТП, трамваи стоят (Telegram)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 24 ноября День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, принять важные решения.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 25 ноября (РЕДПОСТ) Осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются на протяжении суток, днем могут усилиться, но к вечеру начнут ослабевать. На дорогах местами гололедица.