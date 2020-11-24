Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На Гольдберговской – ДТП, трамваи стоят (Telegram)
24.11.2020  12:54   

ФОТО: На Гольдберговской – ДТП, трамваи стоят (Telegram)

Авария произошла на перектерстке улиц Гольдерговской и Грековской.


// Telegram

Утром 24 ноября напротив дома 78 по улице Гольдберговской столкнулись две легковушки.

Об аварии сообщили очевидцы, разместив фото ДТП в местных пабликах.

Как утверждают свидетели ДТП, движение со стороны Гагарина затруднено, трамваи не ходят.

Сведений о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.11 Криминал и происшествия ФОТО: Тройное ДТП в Харькове - патрульному светит до 8 лет тюрьмы (ГБР) 24.11 Криминал и происшествия ДТП: поездка змейкой завершилась аварией на встречке (Telegram) 24.11 Криминал и происшествия ДТП: пострадали маленький ребенок и трое взрослых (ГУНП)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 