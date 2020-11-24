24.11.2020 11:33

Смертельное ДТП на Ландау: водителю объявлено подозрение (ГУ НП)

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 60-летний пешеход.



// hk.npu.gov.ua

Напомним, авария произошла 23 ноября около 14:50 по проспекту Льва Ландау.



По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz E200» двигался со стороны проспекта Московского в направлении улицы Олимпийской, в ходе чего допустил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора слева направо по ходу движения иномарки. Харьковчанин получил травму черепной коробки и погиб на месте.



Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Сведения о событии внесены следователями следственного управления в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.



В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.