ФОТО: На территории Госпрома нашли погибшую женщину (Суспільне)

В Харькове во дворе здания Госпрома нашли тело женщины. На месте скорая, работают сотрудники полиции.
Тело найдено на территории Госмрома. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели. Проверяется версия, что она могла упасть с высоты.
Полиция опрашивает людей на шестом этаже 4 подъезда Госпрома, сообщает корреспондент Суспільного.
По предварительным данным, погибшая работала в управлении Пенсионного фонда.
Полиция выясняет, было ли это самоубийством, или несчастный случай.
Официальная информация выясняется.
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Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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