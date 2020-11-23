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23.11.2020  12:32   

ФОТО: На территории Госпрома нашли погибшую женщину (Суспільне)

В Харькове во дворе здания Госпрома нашли тело женщины. На месте скорая, работают сотрудники полиции.


//suspilne.media

Тело найдено на территории Госмрома. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели. Проверяется версия, что она могла упасть с высоты.

Полиция опрашивает людей на шестом этаже 4 подъезда Госпрома, сообщает корреспондент Суспільного.

По предварительным данным, погибшая работала в управлении Пенсионного фонда.

Полиция выясняет, было ли это самоубийством, или несчастный случай.

Официальная информация выясняется.

 

Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
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