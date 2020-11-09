Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на проспекте Науки: информация полиции (ГУНП)
09.11.2020  19:33   

ДТП на проспекте Науки: информация полиции (ГУНП)

Киевский районный суд арестовал иностранца, который совершил в центре Харькова ДТП, с правом внесения залога.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сумма залога составила 10 миллионов 510 тысяч гривен.
 
Напомним, дорожно-транспортное происшествие на проспекте Науки в Харькове произошла 7 ноября 2020 года около 16:10. Полицейские выяснили, что 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.
 
Трое пострадавших, среди которых 10-летний мальчик, были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрана мера пресечения.
 
Согласно санкции статьи правонарушителю грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.11 Криминал и происшествия ДТП и пробка: легковушка и грузовик не поделили улицу (Тelegram) 09.11 Криминал и происшествия ДТП на проспекте Науки: иностранец, сбивший людей, почти 30 раз нарушал ПДД (Обновлено, РЕДПОСТ) 09.11 Криминал и происшествия ДТП: на ХТЗ крепко догнали Ланос (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 