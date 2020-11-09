09.11.2020 19:33

ДТП на проспекте Науки: информация полиции (ГУНП)

Киевский районный суд арестовал иностранца, который совершил в центре Харькова ДТП, с правом внесения залога.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сумма залога составила 10 миллионов 510 тысяч гривен.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие на проспекте Науки в Харькове произошла 7 ноября 2020 года около 16:10. Полицейские выяснили, что 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.

Трое пострадавших, среди которых 10-летний мальчик, были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрана мера пресечения.

Согласно санкции статьи правонарушителю грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.