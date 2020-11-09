09.11.2020 11:21

Меру пресечения водителю, который сбил четырех пешеходов в Харькове, будет выбирать Киевский райсуд на Салтовке (suspilne.media)

Киевский районный суд Харькова 9 ноября рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения 22-летнему водителю Volkswagen, сбившего четырех пешеходов на островке безопасности на проспекте Науки.



://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

По его словам, прокуратура будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Во сколько начнется заседание, пока не известно.

В больнице после ДТП остаются двое травмированных: женщина с тяжелой травмой головы, переломами в состоянии комы и мальчик с многочисленными переломами, сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко со ссылкой на медиков харьковской больницы неотложной помощи.