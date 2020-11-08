08.11.2020 09:55

Следователи сообщили о подозрении водителю, который спровоцировал ДТП в центре Харькова (ГУНП)

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



://hk.npu.gov.ua

Напомним, дорожно-транспортное происшествие на проспекте Науки произошла 7 ноября около 16:10.

Полицейские установили, что 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и неустановленное женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Как рассказал директор Центра экстренной медпомощи Виктора Забашту, женщина примерно 50 лет получила тяжелую травму головы, перелом голени и предплечья, в момент госпитализации она была в коме. У 48-летнего мужчины ушиб грудной клетки, у его 9-летнего сына — травма головы, два сломанных бедра и предплечья.

Еще одна женщина (судя по видео, бабушка мальчика), которую зацепило воздушной волной, значительных травм не получила и отказалась от госпитализации.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обращаться по телефонам: (057) 715-71-60, 705-96-91 или в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Дорошенко Денису Витальевичу.