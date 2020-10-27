ВИДЕО, ФОТО: Возле Велоцентра такси попало в ДТП (Telegram)

Авария произошла поздним вечером 26 октября.
Видео столкновения на Белгородском шоссе выложил со своего регистратора очевидец аварии.
Участниками происшествия стали автомобиль Ford и Daewoo Lanos. Ford совергшал поворот влево из правой полосы и столкнулся с ехавшим по левой полосе автомобилем такси. От удара Lanos врезался в столб и задымился.
По словам свидетелей, водитель Daewoo получил травмы.
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