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27.10.2020  09:01   

ВИДЕО, ФОТО: Возле Велоцентра такси попало в ДТП (Telegram)

Авария произошла поздним вечером 26 октября.


// Telegram

Видео столкновения на Белгородском шоссе выложил со своего регистратора очевидец аварии.

Участниками происшествия стали автомобиль Ford и Daewoo Lanos. Ford совергшал поворот влево из правой полосы и столкнулся с ехавшим по левой полосе автомобилем такси. От удара Lanos врезался в столб и задымился.

По словам свидетелей, водитель Daewoo получил травмы.

Внимание, ненормативная лексика!

Тэги:  дтп, харьков
 
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