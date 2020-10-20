Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: На Шевченко перед Горбатым мостом джип в авто-леди улетел в реку (Телеграм)
20.10.2020  13:23   

ВИДЕО: На Шевченко перед Горбатым мостом джип в авто-леди улетел в реку (Телеграм)

Редкие кадры заплыва очевидцы размещают в соцсетях.


://t.me

В комментариях к видео больше вопросов, чем ответов.

Результат соревнование на самую оригинальную трактовку по итогу сверят с версией правоохранителей.

В комментариях люди шутят, что таким образом автоледи пыталась помыть свой автомобиль. А еще предлагают такой кульбит занести в Книгу рекордов Гиннесса. Один из харьковских телеграмм-каналов приводит слова сотрудников полиции о том, что девушка на момент спасения была без признаков алкогольного опьянения.

В машине она была одна. Из вариантов, почему автомобиль упал в реку, называется попытка избежать аварии или путаница с педалями.

Информация уточняется.

 

 

 

Источник:   типичное ХТЗ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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