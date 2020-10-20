ВИДЕО: На Шевченко перед Горбатым мостом джип в авто-леди улетел в реку (Телеграм)

Редкие кадры заплыва очевидцы размещают в соцсетях.
В комментариях к видео больше вопросов, чем ответов.
Результат соревнование на самую оригинальную трактовку по итогу сверят с версией правоохранителей.
В комментариях люди шутят, что таким образом автоледи пыталась помыть свой автомобиль. А еще предлагают такой кульбит занести в Книгу рекордов Гиннесса. Один из харьковских телеграмм-каналов приводит слова сотрудников полиции о том, что девушка на момент спасения была без признаков алкогольного опьянения.
В машине она была одна. Из вариантов, почему автомобиль упал в реку, называется попытка избежать аварии или путаница с педалями.
Информация уточняется.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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