ВИДЕО, ФОТО: Под облуправлением полиции – ДТП (Telegram)

Утром 12 октября произошло ДТП на улице Жен-Мироносиц.
Там столкнулись два легковых автомобиля.
От удара одна машина вылетела на тротуар.
Также снесен дорожный знак.
«На Жён Мироносиц возле облуправления полиции. Неплохое место для ДТП - долго полицейских ждать не пришлось...», – иронизирует телеграм-канал Веха.
Официальная информация уточняется.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.
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