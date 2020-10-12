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12.10.2020  09:30   

ВИДЕО, ФОТО: Под облуправлением полиции – ДТП (Telegram)

Утром 12 октября произошло ДТП на улице Жен-Мироносиц.


// Telegram

Там столкнулись два легковых автомобиля.

От удара одна машина вылетела на тротуар.

Также снесен дорожный знак.

«На Жён Мироносиц возле облуправления полиции. Неплохое место для ДТП - долго полицейских ждать не пришлось...», – иронизирует телеграм-канал Веха.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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