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08.10.2020  17:19   

Смертельное ДТП на Конева: информация полиции

Стражи порядка подтвердили поимку водилы-убийцы на белом фургоне.


//hk.npu.gov.ua
Каки сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 8 октября 2020 года около 09:00 на улице Конева в Новобаварском районе города.
 
На местре трагедии полицейские выяснили, что грузовик белого цвета, двигавшийся со стороны улицы Малогончаровская в направлении Полтавского Шляха, сбил женщину, которая двигалась по проезжей части справа налево по направлению к трамваю, который осуществлял высадку и посадку пассажиров. 
 
От полученных травм 75-летняя женщина погибла на месте.
 
Для розыска злоумышленника по городу был введен полицейский план «Перехват».
 
Принятыми мерами сотрудники сектора криминальной полиции Новобаварского отдела полиции совместно с патрульными полицейскими через несколько часов установили местонахождение транспортного средства и его водителя на улице Диканевской в ​​Основянском районе.
 
Правонарушитель пояснил следователям, что во время движения никаких препятствий не заметил.
 
 - Водителя будет освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, после чего будет решен вопрос о задерании его в порядке ст.  208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - сообщил заместитель начальника отдела расследований преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП Дмитрий коротыш.
 
По факту происшествия следственным управлением ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
В настоящее время следственные действия продолжаются, полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства аварии.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, сбил пожилую женщину, сбежал
 
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