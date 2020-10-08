08.10.2020 17:19

Смертельное ДТП на Конева: информация полиции

Стражи порядка подтвердили поимку водилы-убийцы на белом фургоне.



//hk.npu.gov.ua

Каки сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 8 октября 2020 года около 09:00 на улице Конева в Новобаварском районе города.

На местре трагедии полицейские выяснили, что грузовик белого цвета, двигавшийся со стороны улицы Малогончаровская в направлении Полтавского Шляха, сбил женщину, которая двигалась по проезжей части справа налево по направлению к трамваю, который осуществлял высадку и посадку пассажиров.

От полученных травм 75-летняя женщина погибла на месте.

Для розыска злоумышленника по городу был введен полицейский план «Перехват».

Принятыми мерами сотрудники сектора криминальной полиции Новобаварского отдела полиции совместно с патрульными полицейскими через несколько часов установили местонахождение транспортного средства и его водителя на улице Диканевской в ​​Основянском районе.

Правонарушитель пояснил следователям, что во время движения никаких препятствий не заметил.

- Водителя будет освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, после чего будет решен вопрос о задерании его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - сообщил заместитель начальника отдела расследований преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП Дмитрий коротыш.

По факту происшествия следственным управлением ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В настоящее время следственные действия продолжаются, полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства аварии.