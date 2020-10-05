05.10.2020 14:41

СБУ блокировала контрабанду тяжелых наркотиков через Харьков и задержала организатора наркотрафика (ОБНОВЛЕНО, СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду тяжелых наркотиков через таможенный пункт «Гоптовка», в очередной раз задержав «товара», стоимость которого, по ценам черного рынка, составляет 600 000 гривен.



://ssu.gov.ua

По данным предварительного следствия, наркобизнес наладил житель временно оккупированного Донецка. Наркотики злоумышленник скупал у дилеров из Запорожской области и нелегально переправлял на собственном автомобиле через линию разграничения.

С введением карантина наркоторговец разработал новый маршрут через сопредельную территорию и расширил клиентскую базу в России. По оперативной информации, обороты такого наркотрафика составляли до 2,5 миллиона гривен в месяц.

Задержали организатора контрабанды соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на пункте пропуска «Гоптовка» во время очередной попытки перемещения через границу почти 400 граммов метадона. Наркотики контрабандист спрятал в обшивке автомобиля. Стоимость изъятого «товара» по ценам черного рынка составляет 600 000 гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к наркотрафику.

Мероприятия по разоблачению осуществляли сотрудники Управления СБУ в Запорожской и Харьковской областях во взаимодействии с пограничной и таможенной службами Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области.