СБУ блокировала контрабанду тяжелых наркотиков через Харьков и задержала организатора наркотрафика (ОБНОВЛЕНО, СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду тяжелых наркотиков через таможенный пункт «Гоптовка», в очередной раз задержав «товара», стоимость которого, по ценам черного рынка, составляет 600 000 гривен.
По данным предварительного следствия, наркобизнес наладил житель временно оккупированного Донецка. Наркотики злоумышленник скупал у дилеров из Запорожской области и нелегально переправлял на собственном автомобиле через линию разграничения.
С введением карантина наркоторговец разработал новый маршрут через сопредельную территорию и расширил клиентскую базу в России. По оперативной информации, обороты такого наркотрафика составляли до 2,5 миллиона гривен в месяц.
Задержали организатора контрабанды соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на пункте пропуска «Гоптовка» во время очередной попытки перемещения через границу почти 400 граммов метадона. Наркотики контрабандист спрятал в обшивке автомобиля. Стоимость изъятого «товара» по ценам черного рынка составляет 600 000 гривен.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к наркотрафику.
Мероприятия по разоблачению осуществляли сотрудники Управления СБУ в Запорожской и Харьковской областях во взаимодействии с пограничной и таможенной службами Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области.
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