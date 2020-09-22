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22.09.2020  13:53   

За незаконную добычу песка фермер ответит перед законом (Прокуратура)

Нарушитель нанес государству более 612 млн грн убытков.


//khar.gp.gov.ua

Руководитель фермерского хозяйства, не имея разрешения на пользование земельными участками для использованием недр и надлежащим образом оформленного специального разрешения (лицензии) на добычу полезных ископаемых, без горного отвода и плана разработки месторождения полезных ископаемых, с июля по ноябрь 2019 года незаконно добывал песок в Волчанском районе Харьковской области.

Таким образом  он создал два карьера общей глубиной почти 11 метров. Добытый песок предприниматель рускал в продажу.

Проведенные инженерно-экологическая и судебно-экономическая экспертизы показали, что несанкционированной добычей песка злоумышленник создал опасность для окружающей среды и совершил вывода земель из сельскохозяйственного оборота, что привело к потере их плодородия и нарушение структуры почвы. Таким образом, государству причинен ущерб на более 612 млн грн.

По согласованию с Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя фермерского хозяйства по факту нарушения установленных правил охраны и использования недр, повлекшее тяжкие последствия, а также бесхозяйственного использования земель (ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 254 УК Украина).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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