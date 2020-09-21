Учительница ударила школьницу учебником по голове: расследование полиции (МВД)

Инцидент произошел 10 сентября во Первомайском лицее № 7.
На уроке истории в 5-А классе учительница ударила книгой ребенка по голове.
Как выяснилось, школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове.
На следующий день мать ребенка написала заявление в Первомайский отдел полиции. Сейчас материал передан в ювенальную превенцию районной полиции.
Работники опросили учителя истории и одноклассников девушки, которые подтвердили действия учителя.
Информация о происшествии внесена в Единый учет. В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения.
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