Главная Новости Криминал и происшествия Учительница ударила школьницу учебником по голове: расследование полиции (МВД)
21.09.2020  12:21   

Учительница ударила школьницу учебником по голове: расследование полиции (МВД)

Инцидент произошел 10 сентября во Первомайском лицее № 7.


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На уроке истории в 5-А классе учительница ударила книгой ребенка по голове.

Как выяснилось, школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове.

На следующий день мать ребенка написала заявление в Первомайский отдел полиции. Сейчас материал передан в ювенальную превенцию районной полиции.

Работники опросили учителя истории и одноклассников девушки, которые подтвердили действия учителя.

Информация о происшествии внесена в Единый учет. В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст.173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  булинг, полиция, харьков
 
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