Пьяная ссора из-за женщины закончилась поножовщиной (ГУ Нацполиции)

37-летний ранее судимый харьковчанин во время ссоры на почве ревности нанес ножевые ранения 34 и 38-летним собутыльникам.
15 сентября около 00:20 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что от дома по улице Плехановской в больницу доставлены двое харьковчан с многочисленными колото-резаными ранами.
Следствие установило, что ранения нанес ранее судимый 37-летний житель Харькова. Установлено, что злоумышленник находился в гостях у одного из пострадавших и его сожительницы.Также там находился и 38-летний знакомый. Компания употребляла спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора из-за женщины, которая перешла в поножовщину.
Преступника задержали за считанные часы. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет обо пожизненное лишение свободы.
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