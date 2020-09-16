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16.09.2020  11:27   

Пьяная ссора из-за женщины закончилась поножовщиной (ГУ Нацполиции)

37-летний ранее судимый харьковчанин во время ссоры на почве ревности нанес ножевые ранения 34 и 38-летним собутыльникам.


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15 сентября около 00:20 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что от дома по улице Плехановской в ​​больницу доставлены двое харьковчан с многочисленными колото-резаными ранами.

Следствие установило, что ранения нанес ранее судимый 37-летний житель Харькова. Установлено, что злоумышленник находился в гостях у одного из пострадавших и его сожительницы.Также там находился и 38-летний знакомый. Компания употребляла спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора из-за женщины, которая перешла в поножовщину.

Преступника задержали за считанные часы. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет обо пожизненное лишение свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, нападение, полиция, харьков
 
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