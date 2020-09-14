14.09.2020 12:51

Автомобиль сбил дорожных рабочих на Коммунальном путепроводе (ФОТО)

В результате аварии травмы получили двое мужчин. Они доставлены в больницу.



// hk.npu.gov.ua

Автопроисшествие произошло 14 сентября около 10:10 на мосту на проспекте Льва Ландау.



Установлено, что 33-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz Vito» совершил наезд на рабочих. В результате происшествия телесные повреждения получили 39 и 56-летние мужчины. Пострадавших доставили в больницу.

Водитель транспортного средства имел видимые признаки алкогольного опьянения.



Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.