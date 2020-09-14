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14.09.2020  09:37   

Скорая попала в ДТП: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла в ночь на понедельник.


// Telegram/1654

14 сентября около часа ночи патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными в районе дома 148а по улице Тюринской.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Kia и автомобиль Peugeot.

В аварии пострадали водитель и три пассажира скорой помощи, медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативна группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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