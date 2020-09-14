Скорая попала в ДТП: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла в ночь на понедельник.
14 сентября около часа ночи патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными в районе дома 148а по улице Тюринской.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Kia и автомобиль Peugeot.
В аварии пострадали водитель и три пассажира скорой помощи, медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативна группа.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
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