31.08.2020 08:30

В поселке Андреевка Харьковской области полиция разбирается с жестким и массовым межэтническим конфликтом. (ФОТО)

Не допустили бунта и стихийной расправы над ромами около 80 человек Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения.



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В минувшие выходные жителями Андреевки Балаклейский район был назначен мирную акцию с целью выражения недовольства действиями ромской семей, проживающих на территории района.

У домов рома пока собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, эвакуировали цыганские семьи из эпицентра конфликта.

Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий.

По материалам ВК ГУНП в Харьковской области.