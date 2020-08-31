В поселке Андреевка Харьковской области полиция разбирается с жестким и массовым межэтническим конфликтом. (ФОТО)

Не допустили бунта и стихийной расправы над ромами около 80 человек Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения.
В минувшие выходные жителями Андреевки Балаклейский район был назначен мирную акцию с целью выражения недовольства действиями ромской семей, проживающих на территории района.
У домов рома пока собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, эвакуировали цыганские семьи из эпицентра конфликта.
Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий.
По материалам ВК ГУНП в Харьковской области.
Эта неделя будет достаточно напряженной, когда многие знаки Зодиака должны будут обрабатывать большие потоки информации, принимать важные решения, решать множество дел. Выиграют те, кто сможет справиться с раздражением и тревогой.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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