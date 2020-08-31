Главная Новости Криминал и происшествия В поселке Андреевка Харьковской области полиция разбирается с жестким и массовым межэтническим конфликтом. (ФОТО)
31.08.2020  08:30   

В поселке Андреевка Харьковской области полиция разбирается с жестким и массовым межэтническим конфликтом. (ФОТО)

Не допустили бунта и стихийной расправы над ромами около 80 человек Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения.


://hk.npu.gov.ua

В минувшие выходные жителями Андреевки Балаклейский район был назначен мирную акцию с целью выражения недовольства действиями ромской семей, проживающих на территории района.

У домов рома пока собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, эвакуировали цыганские семьи из эпицентра конфликта.

Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий.

По материалам ВК ГУНП в Харьковской области.

 

 

Тэги:  полиция, конфликт, харьков, ромы, комментарий
 
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