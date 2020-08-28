28.08.2020 08:46

Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту стрельбы под Харьковом (ФОТО, ВИДЕО)

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершено по поперечной сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.



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В результате происшествия четыре человека доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль.

Напомним, что около 19:10 вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться. После этого из автомобиля «Мицубиси» вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

В настоящее время машины нападавших установлены, 14 человек задержаны. Продолжаются следственные действия.