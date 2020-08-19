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19.08.2020  13:57   

На Харьковщине легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево: погибла авто-леди

В Харьковской области в результате ДТП погибла 30-летняя женщина-водитель


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19 августа, около 3:40 возле поселка Кутузовка в Харьковском районе во время движения у автомобиля КИА повредилось колесо, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области .

В результате ДТП 30-летняя женщина, которая находилась за рулем, погибла на месте происшествия. Пассажир автомобиля, 38-летний мужчина, получил незначительные травмы.

Источник:   Об оперативной обстановке в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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