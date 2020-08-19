На Харьковщине легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево: погибла авто-леди

В Харьковской области в результате ДТП погибла 30-летняя женщина-водитель
19 августа, около 3:40 возле поселка Кутузовка в Харьковском районе во время движения у автомобиля КИА повредилось колесо, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области .
В результате ДТП 30-летняя женщина, которая находилась за рулем, погибла на месте происшествия. Пассажир автомобиля, 38-летний мужчина, получил незначительные травмы.
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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