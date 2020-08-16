В ближнем пригороде Харькова мужчина упал в бункер с зерном и погиб

Полиция проводит проверку обстоятельств несчастного случая, произошедшего в поселке Кутузовка Харьковского района.
Рабочий агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 августа в 14:50.
На место происшествия вихала следственно-оперативная группа.
Информация зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
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