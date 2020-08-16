16.08.2020 18:50

В ближнем пригороде Харькова мужчина упал в бункер с зерном и погиб

Полиция проводит проверку обстоятельств несчастного случая, произошедшего в поселке Кутузовка Харьковского района.



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Рабочий агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 августа в 14:50.

На место происшествия вихала следственно-оперативная группа.

Информация зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.