На Харьковщине полиция разоблачила серийного вора транспортных средств (ФОТО)

За незаконное завладение транспортными средствами полиция задержала жителя Харьковской области - 47-летнего рецидивиста подозревают в угоне двух легковушек и мотоцикла.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области, в пятницу, 7 августа в полицию обратилась жительница пгт Пересечное Дергачевского района. Женщина заявил, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2103, припаркованный возле дома на площади Победы в городе Дергачи.
По горячим следам сотрудники полиции задержали 47-летнего подозреваемого. Выяснилось, что ранее судимый мужчина за две недели совершил уже три кражи. Так, 3 августа он завладел чужим мотоциклом ЯВА-350, а 24 июля угнал еще одну легковушку ВАЗ-2103.
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 ("незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины. Мужчине, если его вину докажут в суде, грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Воспользуйтесь творческим полетом мысли, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
влажность:
давление:
ветер: