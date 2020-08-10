10.08.2020 12:21

На Харьковщине полиция разоблачила серийного вора транспортных средств (ФОТО)

За незаконное завладение транспортными средствами полиция задержала жителя Харьковской области - 47-летнего рецидивиста подозревают в угоне двух легковушек и мотоцикла.



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области, в пятницу, 7 августа в полицию обратилась жительница пгт Пересечное Дергачевского района. Женщина заявил, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2103, припаркованный возле дома на площади Победы в городе Дергачи.

По горячим следам сотрудники полиции задержали 47-летнего подозреваемого. Выяснилось, что ранее судимый мужчина за две недели совершил уже три кражи. Так, 3 августа он завладел чужим мотоциклом ЯВА-350, а 24 июля угнал еще одну легковушку ВАЗ-2103.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 ("незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины. Мужчине, если его вину докажут в суде, грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.