28.07.2020 09:32

Электрика на столбе ударило током: спасатели оказали помощь (ФОТО)

61-летнего пострадавшего госпитализировали в харьковскую неотложку.



// ГСЧС

27 июля в 15:28 на номер «101» поступило сообщение о том, что в селе Докучаевское на электроопоре находился человек, которого ударило током.



На помощь выехали спасатели на автолестнице.

На месте чрезвычайники увидели, что на самом верху бетонной электроопоры, пристегнувшись поясом, висит мужчина.

После того, как работники энергослужбы обесточили провода, спасатели с помощью выдвижной лестницы поднялись на опору, отцепили пострадавшего мужчину и спустили на землю.



Бригада медицинской службы госпитализировала пострадавшего в больницу неотложной скорой медицинской помощи с диагнозом ушиб головы и удар электрическим током.