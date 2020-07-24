24.07.2020 11:24

На посту Песочин МАЗ наехал на патрульного

Авария произошла около восьми часов утра 24 июля.



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На стационарном посту «Песочин» водитель МАЗа осуществил остановку по требованию, и во время движения не заметил инспектора патрульной полиции, который нес службу на посту и в это время общался с другим водителем.

В результате происшествия патрульный получил телесные повреждения, предварительно, у него перелом правой стопы.



Полицейского госпитализировали в больницу.

На месте следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия.