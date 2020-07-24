На посту Песочин МАЗ наехал на патрульного

Авария произошла около восьми часов утра 24 июля.
На стационарном посту «Песочин» водитель МАЗа осуществил остановку по требованию, и во время движения не заметил инспектора патрульной полиции, который нес службу на посту и в это время общался с другим водителем.
В результате происшествия патрульный получил телесные повреждения, предварительно, у него перелом правой стопы.
Полицейского госпитализировали в больницу.
На месте следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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