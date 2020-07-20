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20.07.2020  08:08   

Жуткая авария напротив Каравана (ВИДЕО, ФОТО)

О столкновении сообщили очевидцы.


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Вечером 19 июля на перекрестке улицы Героев Труда и Барабашова столкнулись Mazda и Seat.

Как сообщили очевидцы, спасателям пришлось вырезать женщину из Мазды.

Пострадавшую госпитализировала скорая.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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