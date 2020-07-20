Жуткая авария напротив Каравана (ВИДЕО, ФОТО)

О столкновении сообщили очевидцы.
Вечером 19 июля на перекрестке улицы Героев Труда и Барабашова столкнулись Mazda и Seat.
Как сообщили очевидцы, спасателям пришлось вырезать женщину из Мазды.
Пострадавшую госпитализировала скорая.
Официальная информация уточняется.
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Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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