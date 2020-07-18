Труп, завернутый в ковер, нашли возле гаражей (ФОТО)

Полицейские устанавливают личность умершего.
18 июля около 7:15 в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что у гаража по проспекту Маршала Рыбалко лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах.
Срочно на место происшествия прибыли руководство, следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции, криминалисты. Полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полиэтиленовий пакет.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.
В настоящее время работники полиции устанавливают личность и обстоятельства его смерти.
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