На Алексеевке сбили пешехода (ФОТО)

О наезде сообщили очевидцы.
Дорождно-транспортное происшествие произошло вечером 16 июля на проспекте Победы, 55.
По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
«Мужчина выжил, с переломами и окровавленной головой увезли в неотложку», – написал паблик ХС.
Официальная информация уточняется.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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