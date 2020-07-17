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17.07.2020  08:11   

На Алексеевке сбили пешехода (ФОТО)

О наезде сообщили очевидцы.


// Telegram

Дорождно-транспортное происшествие произошло вечером 16 июля на проспекте Победы, 55.

По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

«Мужчина выжил, с переломами и окровавленной головой увезли в неотложку», – написал паблик ХС.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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