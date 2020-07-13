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13.07.2020  18:19   

ДТП: на Баварии - жесткая встреча легковушек (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me/truexanews

Как информирует Телеграмм-каналы, на Новой Баварии - ДТП.

На Л. Малой столкнулись легковушки,одна из которых везла дрова.

Информации об аварии и пострадавших пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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