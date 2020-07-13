ДТП: на Баварии - жесткая встреча легковушек (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-каналы, на Новой Баварии - ДТП.
На Л. Малой столкнулись легковушки,одна из которых везла дрова.
Информации об аварии и пострадавших пока нет.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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