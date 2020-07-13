ДТП: в лобовом столкновении мотоцикла и Skoda погиб пассажир (ВИДЕО)

Авария произошла вечером 12 июля в районе Сабуровой дачи.
О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
«Академика Павлова, 21. ДТП мотоцикла и автомобиля Skoda. Есть пострадавшие. Улица Академика Павлова перекрыта», – сообщил паблик Харьков 1954.
По неофициальной информации, мотоцикл и лекговушка столкнулись в лобовую.
«Лоб в лоб столкнулись Шкода и мотоциклист. Пассажир мотоцикла погиб, водитель тяжелом состоянии. Улица перекрыта для движения, автомобили объезжают по обочине», – написал интернет-ресурс ХС.
Официальная информация уточняется.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
В Харькове ожидается пасмурная погода. Дождь, гроза, местами град, по городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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