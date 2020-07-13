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13.07.2020  08:22   

ДТП: в лобовом столкновении мотоцикла и Skoda погиб пассажир (ВИДЕО)

Авария произошла вечером 12 июля в районе Сабуровой дачи.


// Telegram

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

«Академика Павлова, 21. ДТП мотоцикла и автомобиля Skoda. Есть пострадавшие. Улица Академика Павлова перекрыта», – сообщил паблик Харьков 1954.

По неофициальной информации, мотоцикл и лекговушка столкнулись в лобовую.

«Лоб в лоб столкнулись Шкода и мотоциклист. Пассажир мотоцикла погиб, водитель тяжелом состоянии. Улица перекрыта для движения, автомобили объезжают по обочине», – написал интернет-ресурс ХС.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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