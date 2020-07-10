10.07.2020 12:32

Ночью в карете скорой помощи умер иностранец

По предварительным данным, мужчина мог получить опасные для жизни травмы во время драки с неизвестными лицами.



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10 июля около 00:25 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Матюшенко умер человек.



На месте оперативники установили, что в карете скорой во время оказания медицинской помощи умер 26-летний уроженец Туркменистана.

Знакомые погибшего сообщили, что чуть ранее между ними произошла драка, во время которой мужчина упал на землю и потерял сознание.



Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено на исследование.



Данный факт внесен в Единый учет заявлений и сообщений. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Принимаются меры по установлению и оповещения родственников.