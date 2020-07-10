Ночью в карете скорой помощи умер иностранец

По предварительным данным, мужчина мог получить опасные для жизни травмы во время драки с неизвестными лицами.
10 июля около 00:25 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Матюшенко умер человек.
На месте оперативники установили, что в карете скорой во время оказания медицинской помощи умер 26-летний уроженец Туркменистана.
Знакомые погибшего сообщили, что чуть ранее между ними произошла драка, во время которой мужчина упал на землю и потерял сознание.
Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено на исследование.
Данный факт внесен в Единый учет заявлений и сообщений. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Принимаются меры по установлению и оповещения родственников.
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