Главная Новости Криминал и происшествия Ночью в карете скорой помощи умер иностранец
10.07.2020  12:32   

Ночью в карете скорой помощи умер иностранец

По предварительным данным, мужчина мог получить опасные для жизни травмы во время драки с неизвестными лицами.


// Facebook

10 июля около 00:25 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Матюшенко умер человек.

На месте оперативники установили, что в карете скорой во время оказания медицинской помощи умер 26-летний уроженец Туркменистана.

Знакомые погибшего сообщили, что чуть ранее между ними произошла драка, во время которой мужчина упал на землю и потерял сознание.

Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено на исследование.

Данный факт внесен в Единый учет заявлений и сообщений. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Принимаются меры по установлению и оповещения родственников.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, труп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.07 Криминал и происшествия Пенсионерка выжигала траву, потеряла сознание и сгорела (ФОТО) 09.07 Криминал и происшествия В частном секторе возле реки Уды на улице умер мужчина (ФОТО) 08.07 Криминал и происшествия На Шишковке посреди улицы умер мужчина
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 