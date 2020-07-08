В Киевском райотделе полиции СБУ и ГБР проводят обыск

В Киевском районном отделе полиции Харькова сотрудники Службы Безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят обыски.
Об этом ХT сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
Согласно этой информации, нескольких сотрудников райотдела подозревают в том, что они вымогали неправомерную выгоду у наркозависимых, пойманных возле мест так называемых «закладок», и отпускали задержанных после получения денег.
Как сообщалось ранее, в мае 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность группы работников Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, которые систематически получали взятки с наркоторговцев.
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