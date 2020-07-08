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08.07.2020  13:23   

В Киевском райотделе полиции СБУ и ГБР проводят обыск

В Киевском районном отделе полиции Харькова сотрудники Службы Безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят обыски.


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Об этом ХT сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Согласно этой информации, нескольких сотрудников райотдела подозревают в том, что они вымогали неправомерную выгоду у наркозависимых, пойманных возле мест так называемых «закладок», и отпускали задержанных после получения денег.

Как сообщалось ранее,  в мае 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность группы работников Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, которые систематически получали взятки с наркоторговцев.

Источник:   ХТ
 Тэги:  полиция, расследование, харьков, коррупция
 
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