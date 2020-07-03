Фура врезалась в частный дом на Москалевке (ФОТО)

03.07.2020 11:46

Авария произошла 3 июля на Грековской улице.

О произошедшем сообщили очевидцы в соиальных сетях.

«На Грековской фура не разминулась с Мерсом, от чего и вылетела в частный дом», – написал паблик ХС.

Со слов очевидцев, все живы, пострадали только машины.

Официальная информация уточняется.