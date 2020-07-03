Главная Новости Криминал и происшествия Фура врезалась в частный дом на Москалевке (ФОТО)
03.07.2020  11:46   

Фура врезалась в частный дом на Москалевке (ФОТО)

Авария произошла 3 июля на Грековской улице.


// Facebook

О произошедшем сообщили очевидцы в соиальных сетях.

«На Грековской фура не разминулась с Мерсом, от чего и вылетела в частный дом», – написал паблик ХС.

Со слов очевидцев, все живы, пострадали только машины.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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