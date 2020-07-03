Фура врезалась в частный дом на Москалевке (ФОТО)

Авария произошла 3 июля на Грековской улице.
О произошедшем сообщили очевидцы в соиальных сетях.
«На Грековской фура не разминулась с Мерсом, от чего и вылетела в частный дом», – написал паблик ХС.
Со слов очевидцев, все живы, пострадали только машины.
Официальная информация уточняется.
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В Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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