ДТП на трассе: нацгвардейцы снесли микроавтобус (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии с сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Окружной бойцы Нацгвардии снесли микроавтобус.
Полиция и скорая на месте.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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