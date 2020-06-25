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25.06.2020  19:51   

ДТП на трассе: нацгвардейцы снесли микроавтобус (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии с сообщают очевидцы.

Как информируют пользователи соцсети, на Окружной бойцы Нацгвардии снесли микроавтобус.

Полиция и скорая на месте.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, нацгвардия, снесли микроавтобус
 
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