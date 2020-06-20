20.06.2020 12:58
Копы поймали ночного поджигателя джипа на Алексеевке (ФОТО)
Полиция оперативно задержала мужчину, который ночью поджег машину в Шевченковском районе Харькова.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 июня 2020 года в 03:15 в райотдел полиции поступила информация о возгорании двух автомобилей на проспекте Победы.
На место происшествия выезжала СОГ Шевченковского райотдела.
Изъяты вещественные доказательства, установлены собственники машин.
За несколько часов полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 32-летнего харьковчанина, причастного к совершению преступления.
Установлено, что злоумышленник поджег автомобиль Jeep. Через некоторое время огонь перекинулся на рядом стоявший Volkswagen.
По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Причины и все обстоятельства уголовного правонарушения устанавливаются.