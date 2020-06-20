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20.06.2020  12:58   

Копы поймали ночного поджигателя джипа на Алексеевке (ФОТО)

Полиция оперативно задержала мужчину, который ночью поджег машину в Шевченковском районе Харькова.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 июня 2020 года в 03:15 в райотдел полиции поступила информация о возгорании двух автомобилей на проспекте Победы.
 
На место происшествия выезжала СОГ Шевченковского райотдела.
 
Изъяты вещественные доказательства, установлены собственники машин.
 
За несколько часов полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 32-летнего харьковчанина, причастного к совершению преступления.
 
Установлено, что злоумышленник поджег автомобиль Jeep. Через некоторое время огонь перекинулся на рядом стоявший Volkswagen.
 
По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Причины и все обстоятельства уголовного правонарушения устанавливаются.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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