Главная Новости Криминал и происшествия Пьяное ДТП на Журавлевке (ФОТО)
17.06.2020  10:03   

Пьяное ДТП на Журавлевке (ФОТО)

Авария произошла вечером 16 июня в районе выезда с пляжа Акважур.


// Facebook/ХС

Там столкнулись легковушки Daewoo Lanos и Volkswagen Passat. О произошедшем сообщили харьковские паблики.

По словам очевидцев, водитель VW выезжал с Акважура, в то время как Daewoo двигался по ул. Героев труда в сторону центра.

По неофициальной информации, один из водителей был пьян.

«На Журавлевке встретились два одиночества: водитель Ланоса бухой с 1,7 промилле, водитель Пассата — лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии», – говорится в описании фото в Фейсбуке ХС.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.06 Криминал и происшествия ДТП: две иномарки не разминулись на перекрестке (ВИДЕО) 17.06 Криминал и происшествия ДТП на Журавлевке: у водителя – девятикратное превышение нормы алкоголя в крови 17.06 Криминал и происшествия ДТП: внедорожнику удалось догнать фуру (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 