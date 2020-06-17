Пьяное ДТП на Журавлевке (ФОТО)

Авария произошла вечером 16 июня в районе выезда с пляжа Акважур.
Там столкнулись легковушки Daewoo Lanos и Volkswagen Passat. О произошедшем сообщили харьковские паблики.
По словам очевидцев, водитель VW выезжал с Акважура, в то время как Daewoo двигался по ул. Героев труда в сторону центра.
По неофициальной информации, один из водителей был пьян.
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