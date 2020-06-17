Пьяное ДТП на Журавлевке (ФОТО)

17.06.2020 10:03

Авария произошла вечером 16 июня в районе выезда с пляжа Акважур.

Там столкнулись легковушки Daewoo Lanos и Volkswagen Passat. О произошедшем сообщили харьковские паблики.

По словам очевидцев, водитель VW выезжал с Акважура, в то время как Daewoo двигался по ул. Героев труда в сторону центра.

По неофициальной информации, один из водителей был пьян.

«На Журавлевке встретились два одиночества: водитель Ланоса бухой с 1,7 промилле, водитель Пассата — лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии», – говорится в описании фото в Фейсбуке ХС.