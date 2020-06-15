На Безлюдовке – крупное ДТП с перевертышем (ФОТО)

Авария произошла в воскресенье вечером.
О ДТП сообщили местные телеграм-каналы.
«Выходные на Безлюдовке закончились сильным ДТП с перевертышем. Со слов очевидцев, девушка на внедорожнике влетела в яму и вылетела на встречку», – написал канал ХС.
Информации о пострадавших нет.
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Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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