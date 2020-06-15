Главная Новости Криминал и происшествия На Безлюдовке – крупное ДТП с перевертышем (ФОТО)
15.06.2020  08:58   

На Безлюдовке – крупное ДТП с перевертышем (ФОТО)

Авария произошла в воскресенье вечером.


// Telegram

О ДТП сообщили местные телеграм-каналы.

«Выходные на Безлюдовке закончились сильным ДТП с перевертышем. Со слов очевидцев, девушка на внедорожнике влетела в яму и вылетела на встречку», – написал канал ХС.

Информации о пострадавших нет.

 

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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