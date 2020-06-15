Полицейский автомобиль попал в ДТП (ФОТО)

Авария произошла вечером 14 июня.
О произошедшем написали харьковские паблики.
«Прямо сейчас (около 18.00 – прим. ред.) на Одесской не разминулся полицейский Daewoo Lanos с VW Caddy», – говорится в сообщении
Официальная информация уточняется.
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Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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