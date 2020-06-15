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15.06.2020  08:41   

Полицейский автомобиль попал в ДТП (ФОТО)

Авария произошла вечером 14 июня.


// Facebook

О произошедшем написали харьковские паблики.

«Прямо сейчас (около 18.00 – прим. ред.) на Одесской не разминулся полицейский Daewoo Lanos с VW Caddy», – говорится в сообщении

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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